Какие изменения происходят в жизни каштана, яблони, черемухи

Окружающий мир
Какие изменения происходят в жизни каштана, яблони, черемухи
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Гость:
Они сначала цветут, а потом появляются плоды
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