Используя большую россиискою энциклопедию еайди информацию о полете в космос летчика космонафта ю.а.Гагарина . За какое время он облетел на каробле ,, Восток" земной шар ? Сколько минут продолжался полет? Вырази это время в час...

Математика

Используя большую россиискою энциклопедию еайди информацию о полете в космос летчика космонафта ю.а.Гагарина . За какое время он облетел на каробле ,, Восток" земной шар ? Сколько минут продолжался полет? Вырази это время в часах и минутах

Автор: Гость