Используя большую россиискою энциклопедию еайди информацию о полете в космос летчика космонафта ю.а.Гагарина . За какое время он облетел на каробле ,, Восток" земной шар ? Сколько минут продолжался полет? Вырази это время в час...

Математика
Используя большую россиискою энциклопедию еайди информацию о полете в космос летчика космонафта ю.а.Гагарина . За какое время он облетел на каробле ,, Восток" земной шар ? Сколько минут продолжался полет? Вырази это время в часах и минутах
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первый полет Гагарина длился 108 минут, дал возможность провести только самые простые эксперименты: космонавт ел, пил, попытался выполнять записи в бортовом журнале, но карандаш «уплыл» . Единственной достоверной записью является фонограмма переговоров космонавта с Землей – 40 километров пленки. В последнем сообщении с орбиты Гагарин доложил, что все системы космического корабля работают хорошо. 
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