Помогите решить... Найти наименьшее и наибольшее значение функции: z=sin x + sin y + cos(x+y) ?? области 0lt;=xlt;=3pi/2 ; 0lt;=ylt;=3pi/2

Алгебра
Помогите решить... Найти наименьшее и наибольшее значение функции: z=sin x + sin y + cos(x+y) ?? области 0lt;=xlt;=3pi/2 ; 0lt;=ylt;=3pi/2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
найти наибольшее значение функции f(x)=sin2x-2cosx на промежутке (П;3П/2)           подставляя в исходное уравнение  точки x=7*pi/6,pi и 3pi/2             t1=-1/2          a)  sin(x)=-1/2=> x=7pi/6+pi/n          б)  sin(x)=1 => x=pi/2+2*pi*n         cos(2x)+sin(x)=0             t2=1            sin(x)=t            2sin^2(x)-sin(x)-1=0             D=b^2-4ac=1+8=9           (1-sin^2(x)-sin^2(x))+sin(x)=0            2t^2-t-1=0f ‘ (x)=2cos(2x)+2sin(x)=0          (cos^2(x)-sin^2(x))+sin(x)=0           -2sin^2(x)+sin(x)+1=0            t1,2=(-b±sqrt(D))/2a f(x)=sin(2x)-2cos(x)          (точка x=pi/2 — не входит исследуемых промежуток) находим, что максимум функция получает при x=7*pi/6  

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