Помогите решить... Найти наименьшее и наибольшее значение функции: z=sin x + sin y + cos(x+y) ?? области 0lt;=xlt;=3pi/2 ; 0lt;=ylt;=3pi/2

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найти наибольшее значение функции f(x)=sin2x-2cosx на промежутке (П;3П/2) подставляя в исходное уравнение точки x=7*pi/6,pi и 3pi/2 t1=-1/2 a) sin(x)=-1/2=> x=7pi/6+pi/n б) sin(x)=1 => x=pi/2+2*pi*n cos(2x)+sin(x)=0 t2=1 sin(x)=t 2sin^2(x)-sin(x)-1=0 D=b^2-4ac=1+8=9 (1-sin^2(x)-sin^2(x))+sin(x)=0 2t^2-t-1=0f ‘ (x)=2cos(2x)+2sin(x)=0 (cos^2(x)-sin^2(x))+sin(x)=0 -2sin^2(x)+sin(x)+1=0 t1,2=(-b±sqrt(D))/2a f(x)=sin(2x)-2cos(x) (точка x=pi/2 — не входит исследуемых промежуток) находим, что максимум функция получает при x=7*pi/6