Кремниевая кислота: 1)слабая, твердая, двухосновная 2)слабая, жидкая, двухосновная 3)сильная, твердая, двухосновная 4)сильная, газообразная, одноосновная

Химия
Кремниевая кислота: 1)слабая, твердая, двухосновная 2)слабая, жидкая, двухосновная 3)сильная, твердая, двухосновная 4)сильная, газообразная, одноосновная
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скорее всего ответ 1.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Веществами «X» и «Y» в схеме превращений C2H5Cl C2H5OH CH3 СOН являются 1) X – KOH; Y – Cu 2) X – KOH; Y –HOH 3) X – KOH; Y – CuO 4...
Ответить
Русский язык
Сделать задание 10.....
Ответить
Математика
Начерти ломаную длиной 10 см из трех звеньев
Ответить
Обществознание
Примеры основных источников права
Ответить
Алгебра
1-tg^2 (15°) : 1+tg^2 (15°) ^2- вторая степень ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответить