1-tg^2 (15°) : 1+tg^2 (15°) ^2- вторая степень ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Алгебра
1-tg^2 (15°) : 1+tg^2 (15°) ^2- вторая степень ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы):
Гость:
(1-tg²x):(1+tg²x)=(1-sin²x/cos²x):(1+sin²x/cos²x)=((cos²x-sin²x)/cos²x):((cos²x+sin²x)/cos²x)=cos(2*15°)/1=cos30°=√3/2
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