Можно ли считать появление мануфактур признакам на ул экономическом развитии России

История
Можно ли считать появление мануфактур признакам на ул экономическом развитии России
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Даже нужно. В традиционном патриархальном укладе появилась новая возможность зарабатывать деньги на прожитие своей головой и руками, а не как встарь холопством.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Укажите отличия между совой и хамелеоном в способах достижения самого большого угла зрения по сравнению с другими животными.
Ответить
Другие предметы
Помогите составить сценарий НОРМАЛЬНОГО , НЕ ДЕТСКОГО праздника с тупыми конкурс??ми праздник , девочкам на 8 марта в школе
Ответить
Математика
Решите 12 пример если можете на листочке
Ответить
Алгебра
Пожалуйста помогите решить неравенство
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения 5^2log5 7
Ответить