Можно ли считать появление мануфактур признакам на ул экономическом развитии России
История
Можно ли считать появление мануфактур признакам на ул экономическом развитии России
Ответ(ы):
Гость:
Даже нужно. В традиционном патриархальном укладе появилась новая возможность зарабатывать деньги на прожитие своей головой и руками, а не как встарь холопством.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Укажите отличия между совой и хамелеоном в способах достижения самого большого угла зрения по сравнению с другими животными.
Другие предметы
Помогите составить сценарий НОРМАЛЬНОГО , НЕ ДЕТСКОГО праздника с тупыми конкурс??ми праздник , девочкам на 8 марта в школе
Математика