Прочитайте шутливое стихотворение А.Барто, Какова основная мысль текста? Какие личные местоимения вы заметили. Помогите пожалуйста((( Окапывали вишни. Сергей сказал: — Я лишний. Пять деревьев, пять ребят — Я напрасно вышел ...

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Прочитайте шутливое стихотворение А.Барто, Какова основная мысль текста? Какие личные местоимения вы заметили. Помогите пожалуйста((( Окапывали вишни. Сергей сказал: — Я лишний. Пять деревьев, пять ребят — Я напрасно вышел в сад. А как поспели вишни, Сергей выходит в сад. — Ну нет, теперь ты лишний! Ребята говорят.

Автор: Гость