Четверостишие из слов Любовь,колено,мочалка,бревно,полено
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Четверостишие из слов Любовь,колено,мочалка,бревно,полено
Ответ(ы):
Гость:
Любовь к бревну или полену Задаст вопрос чрез глас людских навалов, Дендрофилия трет мочалкою стальною По злым коленям скверных моралфагов
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