Поезд,двигаясь со средней скоростью 80 км/ч,проходит расстояние между двумя городами за 12 ч. За какое время пройдёт это расстояние автомобиль,если его средняя скорость на 20 км/ч меньше средней скорости поезда?
Математика
Поезд,двигаясь со средней скоростью 80 км/ч,проходит расстояние между двумя городами за 12 ч. За какое время пройдёт это расстояние автомобиль,если его средняя скорость на 20 км/ч меньше средней скорости поезда?
Ответ(ы):
Гость:
80 х 12 = 960 км расстояние 80 - 20 = 60 км / час скорость авто 960 : 60 = за 16 часов пройдёт это расстояние
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