Поезд,двигаясь со средней скоростью 80 км/ч,проходит расстояние между двумя городами за 12 ч. За какое время пройдёт это расстояние автомобиль,если его средняя скорость на 20 км/ч меньше средней скорости поезда?

Математика

Поезд,двигаясь со средней скоростью 80 км/ч,проходит расстояние между двумя городами за 12 ч. За какое время пройдёт это расстояние автомобиль,если его средняя скорость на 20 км/ч меньше средней скорости поезда?

Автор: Гость