В каком случае выбор буквы гласного выполнен двумя способами-изменяю слово и подбираю однокоренное? скала-скалы у скал.спина- спинка спины. плечистый- плечи заплечный
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В каком случае выбор буквы гласного выполнен двумя способами-изменяю слово и подбираю однокоренное? скала-скалы у скал.спина- спинка спины. плечистый- плечи заплечный
Ответ(ы):
Гость:
Двумя способами - во втором примере: спина - спИнка (подбор однокоренных слов), спина - спИны (изменили слово) (в первом - подобраны только формы слова,в третьем - только однокоренные)
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