Укажите количество граматических основ в предложении 34. Ответ запишите цифрой.
Русский язык
Укажите количество граматических основ в предложении 34. Ответ запишите цифрой.
Ответ(ы):
Гость:
3 грамматических основы
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