Укажите количество граматических основ в предложении 34. Ответ запишите цифрой.

Русский язык
Укажите количество граматических основ в предложении 34. Ответ запишите цифрой.
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Автор: Гость
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Гость:
3 грамматических основы 
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