ДАЮ 25 баллов! Как называется природное явление, о котором идёт речь в приведённом ниже тексте? Горные жители называют это явление «белой смертью». Спокойный, безмолвный снежный склон может внезапно превратиться в кипящий, ре...

География

ДАЮ 25 баллов! Как называется природное явление, о котором идёт речь в приведённом ниже тексте? Горные жители называют это явление «белой смертью». Спокойный, безмолвный снежный склон может внезапно превратиться в кипящий, ревущий котёл. Гигантский вал из снега, пыли, обломков скал и деревьев несётся вниз по склону, сметая всё на своём пути. Иногда объём движущегося снега достигает сотен тысяч и даже миллионов кубометров. Набирая скорость и массу, снежный вихрь с каждым мгновением становится всё мощнее.

Автор: Гость