ДАЮ 25 баллов! Как называется природное явление, о котором идёт речь в приведённом ниже тексте? Горные жители называют это явление «белой смертью». Спокойный, безмолвный снежный склон может внезапно превратиться в кипящий, ре...
География
ДАЮ 25 баллов! Как называется природное явление, о котором идёт речь в приведённом ниже тексте? Горные жители называют это явление «белой смертью». Спокойный, безмолвный снежный склон может внезапно превратиться в кипящий, ревущий котёл. Гигантский вал из снега, пыли, обломков скал и деревьев несётся вниз по склону, сметая всё на своём пути. Иногда объём движущегося снега достигает сотен тысяч и даже миллионов кубометров. Набирая скорость и массу, снежный вихрь с каждым мгновением становится всё мощнее.
Ответ(ы):
Гость:
Снежная лавина........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача для 3-го класса: В трёх одинаковых тетрадях-54 листа бумаги. Сколько таких т??традей получится из 90 листов? из 72 листов?
Математика
Задача 2 класс ...Длина веревки в мотке 35м.Отрезали кусок длиной 12м.,а затем в двое м??ньший кусок.сколько метров веревки осталось в мотке?
Английский язык
Английский язык