Задача 2 класс ...Длина веревки в мотке 35м.Отрезали кусок длиной 12м.,а затем в двое м??ньший кусок.сколько метров веревки осталось в мотке?
Математика
Задача 2 класс ...Длина веревки в мотке 35м.Отрезали кусок длиной 12м.,а затем в двое м??ньший кусок.сколько метров веревки осталось в мотке?
Ответ(ы):
Гость:
1) 35-12=23 2)23-6=17 ответ: осталось 17 метров
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