Задача 2 класс ...Длина веревки в мотке 35м.Отрезали кусок длиной 12м.,а затем в двое м??ньший кусок.сколько метров веревки осталось в мотке?

Математика

Задача 2 класс ...Длина веревки в мотке 35м.Отрезали кусок длиной 12м.,а затем в двое м??ньший кусок.сколько метров веревки осталось в мотке?

Автор: Гость