Помогите с краткой записью задача В одном шкафу 8 полок. Из них одна-вторая част?? полки занята детскими вещами. Сколько полок занято детскими вещями

Математика

Помогите с краткой записью задача В одном шкафу 8 полок. Из них одна-вторая част?? полки занята детскими вещами. Сколько полок занято детскими вещями

Автор: Гость