Помогите с краткой записью задача В одном шкафу 8 полок. Из них одна-вторая част?? полки занята детскими вещами. Сколько полок занято детскими вещями
Математика
Помогите с краткой записью задача В одном шкафу 8 полок. Из них одна-вторая част?? полки занята детскими вещами. Сколько полок занято детскими вещями
Ответ(ы):
Гость:
В шкафу - 8 полок 1/2 часть - детские вещи ? сколько занято полок
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