25 БАЛЛОВ! Как называется природное явление, о котором идёт речь в приведённом ниже тексте? Сначала где-то в вышине раздаётся глухой звук, а затем безмолвные горы оживают. Со склона вниз, искрясь миллионами снежинок, устремля...

География

25 БАЛЛОВ! Как называется природное явление, о котором идёт речь в приведённом ниже тексте? Сначала где-то в вышине раздаётся глухой звук, а затем безмолвные горы оживают. Со склона вниз, искрясь миллионами снежинок, устремляется огромное облако снега. Вот оно достигло дна долины, распласталось по ней, высоко взметнулась снежная пыль, и всё исчезло, как в тумане…

Автор: Гость