Помогите,пожалуйста.Хотя бы с первым заданием.Хочу понять как решать,по этому жел??тельно подробно расписать.

Алгебра

Помогите,пожалуйста.Хотя бы с первым заданием.Хочу понять как решать,по этому жел??тельно подробно расписать.

Автор: Гость