Помогите,пожалуйста.Хотя бы с первым заданием.Хочу понять как решать,по этому жел??тельно подробно расписать.
Алгебра
Помогите,пожалуйста.Хотя бы с первым заданием.Хочу понять как решать,по этому жел??тельно подробно расписать.
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