В чём проявилась роль государства в экономике России в первой четверти 17 века?
История
В чём проявилась роль государства в экономике России в первой четверти 17 века?
Ответ(ы):
Гость:
Государство осуществляло протекционистскую политику.
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