Переведите пожалуйста то.что отмечено карандашом. (переводчик выдает ерунду каку??-то) :с если надо,текст называется "das schöne leben im dorf"

Немецкий язык
Переведите пожалуйста то.что отмечено карандашом. (переводчик выдает ерунду каку??-то) :с если надо,текст называется "das schöne leben im dorf"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У них есть овцы и кролики.О кроликах заботится его сестра Анна.Она очень любит кроликов.Она кормит их каждый день тертой морковью и сеном.Ян очень любит свою сестру.Но он с Тобиасом часто ее сердят.Если Анна идет в гости к своей подруге то они придумывают про мальчиков что-то необычное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
3класс. Заполнить пропуски
Ответить
Українська література
Чи завжди я прислухаюсь до думок інших " казка про яян " пожалуйста срочно умоляю ........;(
Ответить
Алгебра
Найдите все значения х,при которых выражения (1-2х)^ и (х+3)-1 принимают равные значения
Ответить
Физика
Дано: R1=R2=R3=12Ом R4=6Ом R5=3Ом R6=4Ом Uаf=24В Найти: I-?
Ответить
Алгебра
Разложите многочлен на множители 5a^2b -5b^2
Ответить