Переведите пожалуйста то.что отмечено карандашом. (переводчик выдает ерунду каку??-то) :с если надо,текст называется "das schöne leben im dorf"

Гость: Гость:

У них есть овцы и кролики.О кроликах заботится его сестра Анна.Она очень любит кроликов.Она кормит их каждый день тертой морковью и сеном.Ян очень любит свою сестру.Но он с Тобиасом часто ее сердят.Если Анна идет в гости к своей подруге то они придумывают про мальчиков что-то необычное