Дано: R1=R2=R3=12Ом R4=6Ом R5=3Ом R6=4Ом Uаf=24В Найти: I-?

Физика
Дано: R1=R2=R3=12Ом R4=6Ом R5=3Ом R6=4Ом Uаf=24В Найти: I-?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Поскольку R1, R2, R3 соединены параллельно, сопротивление между B и C будет определяться выражением: 1/Rbc = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 =  12/3; Rbc  = 4 Ом 2) Поскольку R5 и R6 соединены параллельно, сопротивление между B и C составит 1/Rde = 1/R5 + 1/R6 = 1/3 +1/4 = 12/7 = 1,714 Ом 3) Сопротивление всей цепи Raf = Rbc + R4 +  Rde = 4 + 6 + 1,714 = 11,714 Ом. 4) Ток в цепи I = U/R; I = 24/11,714 = 2,049 A
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Разложите многочлен на множители 5a^2b -5b^2
Ответить
Алгебра
Фигурная скобка а+в=5 3а-5в=-1. Решите пожалуйста
Ответить
Английский язык
Choose the correct answer question.
Ответить
Химия
Срочно! Вычислите объем аммиака, который можно получить при взаимодействии сульф??та аммония с гидроксидом кальция массой 37г.
Ответить
История
Как развивалось сельское хозяйство в первой четверти 17 века?
Ответить