Дано: R1=R2=R3=12Ом R4=6Ом R5=3Ом R6=4Ом Uаf=24В Найти: I-?
Физика
Дано: R1=R2=R3=12Ом R4=6Ом R5=3Ом R6=4Ом Uаf=24В Найти: I-?
Ответ(ы):
Гость:
1) Поскольку R1, R2, R3 соединены параллельно, сопротивление между B и C будет определяться выражением: 1/Rbc = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 12/3; Rbc = 4 Ом 2) Поскольку R5 и R6 соединены параллельно, сопротивление между B и C составит 1/Rde = 1/R5 + 1/R6 = 1/3 +1/4 = 12/7 = 1,714 Ом 3) Сопротивление всей цепи Raf = Rbc + R4 + Rde = 4 + 6 + 1,714 = 11,714 Ом. 4) Ток в цепи I = U/R; I = 24/11,714 = 2,049 A
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