Срочно! Вычислите объем аммиака, который можно получить при взаимодействии сульф??та аммония с гидроксидом кальция массой 37г.

Химия
Срочно! Вычислите объем аммиака, который можно получить при взаимодействии сульф??та аммония с гидроксидом кальция массой 37г.
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Ответ(ы):
Гость:
(NH4)2SO4+Ca(OH)2=2NH3+2H2O +CaSO4 n(NH4)2SO4=30/132=0,2 моль   n=m/M(Mr)  Mr(NH4)2SO4=132    M=132г/моль, nCa(OH)2= 37/74=0,5 моль, 0,2/1=x/1   x=0,2моль n(NH4)SO4  :  NCa(OH)2 =  1: 2 nCa(OH)2= 0,2*2=0,4 моль V=n*Vm      N(NH3) = 0,4*22,4=8,96л Ответ:8,96л
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