Двигатель совершил полезную работу, равную 115 МДж, и при этом израсходовал 9 кг бен??ина. Вычислите КПД этого двигателя. Двигатель, имеющий КПД 20%, совершил работу 160 МДж. Какова масса истраченного дизельного топлива? (q=42...
Физика
Двигатель совершил полезную работу, равную 115 МДж, и при этом израсходовал 9 кг бен??ина. Вычислите КПД этого двигателя. Двигатель, имеющий КПД 20%, совершил работу 160 МДж. Какова масса истраченного дизельного топлива? (q=42,7 МДж/кг)
Ответ(ы):
Гость:
1. Начинаем всегда с КПД, если в задаче он есть: 2.
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