25 БАЛЛОВ! На какой из перечисленных низменностей площадь болот и заболоченных территорий наибольшая? 1) Северо-Германская 2) Западно-Сибирская 3) Месопотамская 4) Ла-Платская

География
25 БАЛЛОВ! На какой из перечисленных низменностей площадь болот и заболоченных территорий наибольшая? 1) Северо-Германская 2) Западно-Сибирская 3) Месопотамская 4) Ла-Платская
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Гость:
2. Западно-Сибирская
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