25 БАЛЛОВ! На какой из перечисленных низменностей площадь болот и заболоченных территорий наибольшая? 1) Северо-Германская 2) Западно-Сибирская 3) Месопотамская 4) Ла-Платская
География
25 БАЛЛОВ! На какой из перечисленных низменностей площадь болот и заболоченных территорий наибольшая? 1) Северо-Германская 2) Западно-Сибирская 3) Месопотамская 4) Ла-Платская
Ответ(ы):
Гость:
2. Западно-Сибирская
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Написать уравнение реакций по схеме, одну ОВР уравнять методом электронного бала??са, указав окислитель и восстановитель, одну реакцию обмена(любую...
Физика
Максимальная частота света, вырывающего электроны из поверхности катода, равна 5 * 10¹⁴ Гц. При какой длине волны падающего излучения максимальная ...