25 БАЛЛОВ! На какой из перечисленных низменностей площадь болот и заболоченных территорий наибольшая? 1) Северо-Германская 2) Западно-Сибирская 3) Месопотамская 4) Ла-Платская

География

25 БАЛЛОВ! На какой из перечисленных низменностей площадь болот и заболоченных территорий наибольшая? 1) Северо-Германская 2) Западно-Сибирская 3) Месопотамская 4) Ла-Платская

Автор: Гость