Отметьте государства против которых князь святослав вел военные действия
История
Отметьте государства против которых князь святослав вел военные действия
Ответ(ы):
Гость:
Византия, воевал с болгарами, печенигами, хазарами.
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