Докажите,что каждый отдельный ароморфоз яляется основой для алломорфозов.

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Ароморфоз: крупное изменение (в тестах выбираем изменение самой крупной систематической единицы; например, между "что-то у лягушек", "что-то у млекопитающих" и "что-то у растений" выбираем последнее, потому что растения – это самая крупная сис-единица из трех представленных) изменение, полезное в различных условиях приводит к возникновению крупных сис-единиц (типов, классов) Например: появление цветка у растений, появление шерсти у млекопитающих, появление пятипалой конечности у позвоночных.