Помогите с треугольниками!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Помогите с треугольниками!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Реугольник, прямоугольник, кводрат
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