Помогите срочно в чём особенности изображения внутреннего мира русской литерат??ры 20 века
Литература
Помогите срочно в чём особенности изображения внутреннего мира русской литерат??ры 20 века
Ответ(ы):
Гость:
Одна из особенностей. Появлялись новые литературные направления, имажинизм например. Писатели пробовали себя в разных направлениях. Многие чётко придерживались своего выбора, Бальмонт, Сологуб - символизм. Достоевский и Толстой - реализм.
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