Какие русские города оказали монголам наиболее упорное спротивление? расскажите о подвигах их защитников
История
Какие русские города оказали монголам наиболее упорное спротивление? расскажите о подвигах их защитников
Ответ(ы):
Гость:
Оказали сопротивление Рязань (герой Евпатий Коловрат), Владимир, Козельск(Батый назвал его злым городом). Киев.
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