Частное 12 и 4 уменьшить на 3
Математика
Частное 12 и 4 уменьшить на 3
Ответ(ы):
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12 : 4 - 3 = 3 - 3 = 0 ------------------------------------
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