Разделить на слога! гром гремит, пугает
Русский язык
Разделить на слога! гром гремит, пугает
Ответ(ы):
Гость:
гром - 1 слог на слоги: гремит: гре-митпугает: пу-га-ет - - - - - - (для переноса: пу-гает, пуга-ет)
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