Санки соскальзывают с ледяной горки, причем скорость санок увеличивается. Укажит?? все правильные утверждения: а) сила тяжести, действующая на санки, направлена вертикально вниз; б) сила реакции опоры направлена вдоль горки; ...
Физика
Санки соскальзывают с ледяной горки, причем скорость санок увеличивается. Укажит?? все правильные утверждения: а) сила тяжести, действующая на санки, направлена вертикально вниз; б) сила реакции опоры направлена вдоль горки; в) равнодействующая всех сил, приложенных к санкам, направлена вдоль наклонной плоскости. 2. Опишите опыт, в котором можно проследить переход кинетической энергии в потенциальную и обратно. 3. Автомобиль спускается с горы с выключенным двигателем. За счет эй энергии движется при этом автомобиль?
Ответ(ы):
Гость:
1. а,в 2. Резиновый мячик падает, затем упруго отскакивает от поверхности земли. Сначала вся энергия - потенциальная, перед ударом - кинетическая. Еще один опыт: математический маятник. В начальный момент (наибольшее отклонение от положения равновесия) вся энергия - потенциальная, а в момент прохождения положения равновесия - только кинетическая. 3. За счет потенциальной
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