Санки соскальзывают с ледяной горки, причем скорость санок увеличивается. Укажит?? все правильные утверждения: а) сила тяжести, действующая на санки, направлена вертикально вниз; б) сила реакции опоры направлена вдоль горки; ...

Физика

Санки соскальзывают с ледяной горки, причем скорость санок увеличивается. Укажит?? все правильные утверждения: а) сила тяжести, действующая на санки, направлена вертикально вниз; б) сила реакции опоры направлена вдоль горки; в) равнодействующая всех сил, приложенных к санкам, направлена вдоль наклонной плоскости. 2. Опишите опыт, в котором можно проследить переход кинетической энергии в потенциальную и обратно. 3. Автомобиль спускается с горы с выключенным двигателем. За счет эй энергии движется при этом автомобиль?

Автор: Гость