В каждый столбик, помогите срочно пожалуйста!!! Болел и не знаю тему(((

Гость: Гость:

-гар-/-гор--клан-/-клон--твар-/-твор-Под ударением – А,без ударения – О.∆загар – загорать поклон – кланяться творить – тварь Исключения:пригарь, выгарки, утварь следующие зависят от суффикса--бер-/-бир--дер-/-дир--мер-/-мир--пер-/-пир--тер-/-тир--блест-/-блист--жег-/-жиг--стел-/-стил--чет-/-чит-Пишется И, если за корнем следует суффикс -а-∆замирать – замереть, блистать - блестеть Исключения:сочетать, сочетание -лаг-/-лож--кас-/-кос-Пишется А, если за корнем следует суффикс -а-∆касаться – коснуться, предлагать – предложить