В каждый столбик, помогите срочно пожалуйста!!! Болел и не знаю тему(((

Русский язык
В каждый столбик, помогите срочно пожалуйста!!! Болел и не знаю тему(((
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-гар-/-гор--клан-/-клон--твар-/-твор-Под ударением – А,без ударения – О.∆загар – загорать   поклон – кланяться   творить – тварь   Исключения:пригарь, выгарки, утварь следующие зависят от суффикса--бер-/-бир--дер-/-дир--мер-/-мир--пер-/-пир--тер-/-тир--блест-/-блист--жег-/-жиг--стел-/-стил--чет-/-чит-Пишется И, если за корнем следует суффикс -а-∆замирать – замереть,    блистать - блестеть Исключения:сочетать, сочетание -лаг-/-лож--кас-/-кос-Пишется А, если за корнем следует суффикс -а-∆касаться – коснуться,    предлагать – предложить

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение на тему " как человек относится к животным "
Ответить
Математика
В розницу один номер еженедельного журнала стоит 24 рубля, а полугодовая под­ писк?? на этот журнал стоит 460 рублей. За полгода выходит 25 номеров...
Ответить
Математика
Попробуйте решить 2, 4 или 5 ( 1 и 3 не обязательно)
Ответить
Алгебра
РЕБЯЯЯТ РЕШИТЕ ПЛЗ ОЧЕНЬ СРОЧНО
Ответить
Русский язык
Среди предложений 20-26 найдите бессоюзные сложные предложения. Напишите номера эт??х предложений.
Ответить