Попробуйте решить 2, 4 или 5 ( 1 и 3 не обязательно)

Математика
Попробуйте решить 2, 4 или 5 ( 1 и 3 не обязательно)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну вот второй очевидно больше всех весит Глория, а меньше всех Марти
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