Помогите с краткой записью задача на торте 16 розочек. Из них 1\4 часть - белые роз??чки. СКОЛЬКО ВСЕГО БЕЛЫХ РОЗОЧЕК НА ТОРТЕ

Математика

Помогите с краткой записью задача на торте 16 розочек. Из них 1\4 часть - белые роз??чки. СКОЛЬКО ВСЕГО БЕЛЫХ РОЗОЧЕК НА ТОРТЕ

Автор: Гость