Помогите с краткой записью задача на торте 16 розочек. Из них 1\4 часть - белые роз??чки. СКОЛЬКО ВСЕГО БЕЛЫХ РОЗОЧЕК НА ТОРТЕ
Математика
Помогите с краткой записью задача на торте 16 розочек. Из них 1\4 часть - белые роз??чки. СКОЛЬКО ВСЕГО БЕЛЫХ РОЗОЧЕК НА ТОРТЕ
Ответ(ы):
Гость:
Т-16 розочек 1/4-? белые розочки Всего-? белых розочек 16*1/4=16:4*1=4 белых розочки Ответ: 4 белых розочки
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