Який тиск чинить на рейки чотиривісний вагон масою 60 т, якщо площа стикання одного колеса з рейкою 10 см2?

Физика
Який тиск чинить на рейки чотиривісний вагон масою 60 т, якщо площа стикання одного колеса з рейкою 10 см2?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Загальна кількість колес: 4 вісі * 2 колеса = 8 колес; 2) Вага вагону, яка приходиться на одне колесо: 60/8 = 7,5т. = 7500кг; 3) Сила, з якою одне колесо діє на рейку: F = m*g = 7500*9,81=73575 H; 4) Площа стикання одного колеса із рейкою = 10см2 = 10/10000 = 0,001 м2 5) Тиск у зонах стикання колес з рейками: 73575H / 0,001м2 =  73575000 = 73,6 МПа Відповідь: 73,6 МПа
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