Доберіть пари із слів-назв персонажів казки. запишіть ці пари використовуючи сполучники і або й кай, маленька розбійниця, ворона, принц, фінка, герда, снігова королева, лапландка, принцесса, ворон, бабуся в дивному капелюшку, ...
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Доберіть пари із слів-назв персонажів казки. запишіть ці пари використовуючи сполучники і або й кай, маленька розбійниця, ворона, принц, фінка, герда, снігова королева, лапландка, принцесса, ворон, бабуся в дивному капелюшку, троянди, півничний олень, сніжинки
Ответ(ы):
Гость:
Кай і Герда ворон і ворона принц і принцеса фінка й лапландка маленька розбійниця й північний олень снігова королева й сніжинки бабуся в дивному капелюшку й троянди
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