Буква "r" пропущена в слове: A) Lio...t. B) Ja...ket. C) Jou...ney. D) Ga...her. E) La...d.
Английский язык
Буква "r" пропущена в слове: A) Lio...t. B) Ja...ket. C) Jou...ney. D) Ga...her. E) La...d.
Ответ(ы):
Гость:
C)Journey. -------------
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