Какой объем углекислого газа может вступить в реакцию со 148 граммами 35%-ного раств??ра гидроксида кальция, если при этом образуется средняя соль

Химия
Какой объем углекислого газа может вступить в реакцию со 148 граммами 35%-ного раств??ра гидроксида кальция, если при этом образуется средняя соль
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O mв-ва(CaCO3)=mр-ра*w=148*0,35=51,8 г n(СaCO3)=m/M=51,8/100=0,518 моль n(CaCO3):n(CO2)=1:1--->n(CO2)=0,518 моль V(CO2)=n*Vm=0,518*22,4=11,6032 л Ответ: 11,6032 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Однажды герои "Мадагаскара" решили взвеситься, оказалось, что Мелман весит больше Марти. Глория и Марти вместе весят больше, чем Алекс и Мелман вме...
Ответить
Русский язык
Помогите уже надоело кто не занят
Ответить
Обществознание
Охрана природы субтронники
Ответить
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Мощность ракетного двигателя космического корабля равна 47 гигаватт. Какую работу может выполнить двигатель этого корабля за...
Ответить
Алгебра
При каком n выполняется равенство 10 2(n-1)=10000
Ответить