Какой объем углекислого газа может вступить в реакцию со 148 граммами 35%-ного раств??ра гидроксида кальция, если при этом образуется средняя соль
Химия
Какой объем углекислого газа может вступить в реакцию со 148 граммами 35%-ного раств??ра гидроксида кальция, если при этом образуется средняя соль
Ответ(ы):
Гость:
CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O mв-ва(CaCO3)=mр-ра*w=148*0,35=51,8 г n(СaCO3)=m/M=51,8/100=0,518 моль n(CaCO3):n(CO2)=1:1--->n(CO2)=0,518 моль V(CO2)=n*Vm=0,518*22,4=11,6032 л Ответ: 11,6032 л
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