Какой объем углекислого газа может вступить в реакцию со 148 граммами 35%-ного раств??ра гидроксида кальция, если при этом образуется средняя соль

Химия

Какой объем углекислого газа может вступить в реакцию со 148 граммами 35%-ного раств??ра гидроксида кальция, если при этом образуется средняя соль

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