Однажды герои "Мадагаскара" решили взвеситься, оказалось, что Мелман весит больше Марти. Глория и Марти вместе весят больше, чем Алекс и Мелман вместе. Но Мелман и Марти вместе весят столько же, сколько Глория и Алекс вместе. К...
Математика
Однажды герои "Мадагаскара" решили взвеситься, оказалось, что Мелман весит больше Марти. Глория и Марти вместе весят больше, чем Алекс и Мелман вместе. Но Мелман и Марти вместе весят столько же, сколько Глория и Алекс вместе. Кто весит больше всех, а кто меньше?
Ответ(ы):
Гость:
Me>Ma G+Ma>A+Me Me+Ma=G+A Сложим два верхних неравенства G+Ma+Me>A+Me+Ma Вычтем из обоих частей Ma+Me G>A Сложим второе и третье G+2Ma+Me>G+2A+Me Удалим в обеих частях G+Me 2Ma>2A Ma>A Сложим второе и перевернутое третье 2G+A+Ma>A+2Me+Ma Удалим A+Ma 2G>2Me G>Me Имеем: Me>Ma G>A Ma>A G>Me Получаем: G>Me>Ma>A Ответ: Больше всех весит Глория, а меньше всех - Алекс.
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