Однажды герои "Мадагаскара" решили взвеситься, оказалось, что Мелман весит больше Марти. Глория и Марти вместе весят больше, чем Алекс и Мелман вместе. Но Мелман и Марти вместе весят столько же, сколько Глория и Алекс вместе. К...

Математика
Однажды герои "Мадагаскара" решили взвеситься, оказалось, что Мелман весит больше Марти. Глория и Марти вместе весят больше, чем Алекс и Мелман вместе. Но Мелман и Марти вместе весят столько же, сколько Глория и Алекс вместе. Кто весит больше всех, а кто меньше?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Me>Ma G+Ma>A+Me Me+Ma=G+A Сложим два верхних неравенства G+Ma+Me>A+Me+Ma Вычтем из обоих частей Ma+Me G>A Сложим второе и третье G+2Ma+Me>G+2A+Me Удалим в обеих частях G+Me 2Ma>2A Ma>A Сложим второе и перевернутое третье 2G+A+Ma>A+2Me+Ma Удалим A+Ma 2G>2Me G>Me Имеем: Me>Ma G>A Ma>A G>Me Получаем: G>Me>Ma>A Ответ: Больше всех весит Глория, а меньше всех - Алекс.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите уже надоело кто не занят
Ответить
Обществознание
Охрана природы субтронники
Ответить
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Мощность ракетного двигателя космического корабля равна 47 гигаватт. Какую работу может выполнить двигатель этого корабля за...
Ответить
Алгебра
При каком n выполняется равенство 10 2(n-1)=10000
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова Женя. Пожалуйста, очень срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить