Однажды герои "Мадагаскара" решили взвеситься, оказалось, что Мелман весит больше Марти. Глория и Марти вместе весят больше, чем Алекс и Мелман вместе. Но Мелман и Марти вместе весят столько же, сколько Глория и Алекс вместе. К...

Математика

Однажды герои "Мадагаскара" решили взвеситься, оказалось, что Мелман весит больше Марти. Глория и Марти вместе весят больше, чем Алекс и Мелман вместе. Но Мелман и Марти вместе весят столько же, сколько Глория и Алекс вместе. Кто весит больше всех, а кто меньше?

Автор: Гость