Синонимом слово task является: A) Trade. B) Mark. C) Knowledge. D) Aim. E) Rule.
Английский язык
Синонимом слово task является: A) Trade. B) Mark. C) Knowledge. D) Aim. E) Rule.
Ответ(ы):
Гость:
Task - задача trade - сделка mark - оценка knowledge - знание aim - цель rule - правило СЛЕДОВАТЕЛЬНО: ОТВЕТ: D) aim.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Фотоны с энергией 7 эВ вырывают фотоэлектроны из металла с работой выхода 4 эВ. Най??ите максимальный импульс фотоэлектронов.
Английский язык
География
Люди, напишите пожалуйста кардинаты к этим крайним точкам Антарктиды: мыс Сифре; моря: Уэдделла,Беллинсгаузена, Амундсена, Росса; острова: Петра I,...