Люди, напишите пожалуйста кардинаты к этим крайним точкам Антарктиды: мыс Сифре; моря: Уэдделла,Беллинсгаузена, Амундсена, Росса; острова: Петра I, Кергелен, Антарктический п-ов; шельфовые ледники: Росса, Ронне, Ламберта.

География

Люди, напишите пожалуйста кардинаты к этим крайним точкам Антарктиды: мыс Сифре; моря: Уэдделла,Беллинсгаузена, Амундсена, Росса; острова: Петра I, Кергелен, Антарктический п-ов; шельфовые ледники: Росса, Ронне, Ламберта.

Автор: Гость