Люди, напишите пожалуйста кардинаты к этим крайним точкам Антарктиды: мыс Сифре; моря: Уэдделла,Беллинсгаузена, Амундсена, Росса; острова: Петра I, Кергелен, Антарктический п-ов; шельфовые ледники: Росса, Ронне, Ламберта.

География
Люди, напишите пожалуйста кардинаты к этим крайним точкам Антарктиды: мыс Сифре; моря: Уэдделла,Беллинсгаузена, Амундсена, Росса; острова: Петра I, Кергелен, Антарктический п-ов; шельфовые ледники: Росса, Ронне, Ламберта.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мыс Сифре -  63°ю. ш . 58° з . д  Уэдделла-  75° ю. ш. 45° з. д. Беллинсгаузен -  71° ю. ш. 85° з. д.   Амундсена -  73° ю. ш. 110° з. д. Росса-  77° ю. ш. 176° з. д. Петр 1 -  68°51′ ю. ш. 90°35′ з. д. Кергелен - 49°15′ ю. ш. 69°35′ в. д. Антарктический п-ов; - 69°30′00″ ю. ш. 65°00′00″ з. д. Ледник Росса - 79°05′11″ ю. ш. 178°15′55″ з. д.   Ронне  78.5° ю. ш. 61° з. д. (G) Ламберта  71°00′00″ ю. ш. 70°00′00″ в. д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пожалуйста помогите срочно решить желательно на листочке заранее спасибо
Ответить
Алгебра
Среднее арифметическое двух чисел равно 20, а их среднее геометрическое 12. найти эти числа
Ответить
Математика
Из поселка выехало два велосепедиста одновременно в противоположнвход направлениях. через 3 часа расстояние между ними было 27 км. первый велосепед...
Ответить
Математика
6,5(×_3)=0,614+×)_26
Ответить
Алгебра
Упростите выражение y(4 x-y)+(x-y)^2 и найдите его значение при x=-1, y=1/2
Ответить