Люди, напишите пожалуйста кардинаты к этим крайним точкам Антарктиды: мыс Сифре; моря: Уэдделла,Беллинсгаузена, Амундсена, Росса; острова: Петра I, Кергелен, Антарктический п-ов; шельфовые ледники: Росса, Ронне, Ламберта.
География
Люди, напишите пожалуйста кардинаты к этим крайним точкам Антарктиды: мыс Сифре; моря: Уэдделла,Беллинсгаузена, Амундсена, Росса; острова: Петра I, Кергелен, Антарктический п-ов; шельфовые ледники: Росса, Ронне, Ламберта.
Ответ(ы):
Гость:
Мыс Сифре - 63°ю. ш . 58° з . д Уэдделла- 75° ю. ш. 45° з. д. Беллинсгаузен - 71° ю. ш. 85° з. д. Амундсена - 73° ю. ш. 110° з. д. Росса- 77° ю. ш. 176° з. д. Петр 1 - 68°51′ ю. ш. 90°35′ з. д. Кергелен - 49°15′ ю. ш. 69°35′ в. д. Антарктический п-ов; - 69°30′00″ ю. ш. 65°00′00″ з. д. Ледник Росса - 79°05′11″ ю. ш. 178°15′55″ з. д. Ронне 78.5° ю. ш. 61° з. д. (G) Ламберта 71°00′00″ ю. ш. 70°00′00″ в. д.
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