Упростите выражение y(4 x-y)+(x-y)^2 и найдите его значение при x=-1, y=1/2
Алгебра
Упростите выражение y(4 x-y)+(x-y)^2 и найдите его значение при x=-1, y=1/2
Ответ(ы):
Гость:
4xy-y^2+x^2-2xy+y^2=x^2+2xy=x(x+2y), -1*(-1+2*1/2)=0.
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