Пожалуйста,расставьте знаки препинания Надо было спешить до прибытия поезда ос??авались считаные минуты. Вскоре наше такси поравнялось с вокзалом и оглушенные грохотом и шумом мы поспешили внутрь. Июльское солнце яркое огненн...

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Пожалуйста,расставьте знаки препинания Надо было спешить до прибытия поезда ос??авались считаные минуты. Вскоре наше такси поравнялось с вокзалом и оглушенные грохотом и шумом мы поспешили внутрь. Июльское солнце яркое огненно-красное уже сияло над городом и хотя день только начинался уже было по-летнему жарко. Не смотря на жару входная дверь была открыта настежь. Расталкивая пассажиров измученные жарой носильщики возили поклажу чемоданы из тисненной кожи и обшитые войлоком ящики и тюки обвязанные бечевкой. Наконец мы услышали гудок и вскоре показался наш долгожданный поезд. Вокзальные часы показывали пол одиннадцатого когда наша компания заняла четырехместное купе. На перроне остались лишь престарелый контр-адмирал да тополя едва колеблемые ветром.

Автор: Гость