Пожалуйста,расставьте знаки препинания Надо было спешить до прибытия поезда ос??авались считаные минуты. Вскоре наше такси поравнялось с вокзалом и оглушенные грохотом и шумом мы поспешили внутрь. Июльское солнце яркое огненн...
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Пожалуйста,расставьте знаки препинания Надо было спешить до прибытия поезда ос??авались считаные минуты. Вскоре наше такси поравнялось с вокзалом и оглушенные грохотом и шумом мы поспешили внутрь. Июльское солнце яркое огненно-красное уже сияло над городом и хотя день только начинался уже было по-летнему жарко. Не смотря на жару входная дверь была открыта настежь. Расталкивая пассажиров измученные жарой носильщики возили поклажу чемоданы из тисненной кожи и обшитые войлоком ящики и тюки обвязанные бечевкой. Наконец мы услышали гудок и вскоре показался наш долгожданный поезд. Вокзальные часы показывали пол одиннадцатого когда наша компания заняла четырехместное купе. На перроне остались лишь престарелый контр-адмирал да тополя едва колеблемые ветром.
Ответ(ы):
Гость:
.Надо было спешить: до прибытия поезда оставались считанные минуты.Вскоре наше такси поравнялось с вокзалом, и, оглушенные грохотом и шумом, мы поспешили внутрь.Июльское солнце, яркое, огненно-красное, уже сияло над городом, и, хотя день только начинался, уже было по-летнему жарко.Несмотря на жару, входная дверь была открыта настежь.Расталкивая пассажиров, измученные жарой носильщики возили поклажу: чемоданы из тисненой кожи, и обшитые войлоком ящики, и тюки, обвязанные бечевкой.Наконец мы услышали гудок, и вскоре показался наш долгожданный поезд.Вокзальные часы показывали пол-одиннадцатого, когда наша компания заняла четырехместное купе.На перроне остались лишь престарелый контр-адмирал да тополя, едва колеблемые ветром.
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