Нужно начертить прямоугольный треугольник АВС и указать его точку, равноудаленную от его вершин

Математика
Нужно начертить прямоугольный треугольник АВС и указать его точку, равноудаленную от его вершин
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Точка, равноудаленная от вершин прямоугольного треугольника - это центр описанной окружности, в прямоугольном треугольнике - это точка середина гипотенузы.
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