Помогите правильно перевести. П.с в переводчике и я могу, главное - чтоб правильное время было. Present perfect, если не ошибаюсь: 1. Мой брат изучал английский язык много лет. 2. Мы уже сдали все экзамены за исключением анг...
Английский язык
Помогите правильно перевести. П.с в переводчике и я могу, главное - чтоб правильное время было. Present perfect, если не ошибаюсь: 1. Мой брат изучал английский язык много лет. 2. Мы уже сдали все экзамены за исключением английского. 3. Она перешла улицу по переходу. 4. Я уже прочитала эту книгу. 5. Он еще не видел этот фильм.
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