Мотоциклисту нужно проехать 800 километров он проехал 500 километров поставщик остальное путь проделал По проселочной дороге со скоростью 50 километров час Сколько времени он ехал По проселочной мотоцикле

Математика

Мотоциклисту нужно проехать 800 километров он проехал 500 километров поставщик остальное путь проделал По проселочной дороге со скоростью 50 километров час Сколько времени он ехал По проселочной мотоцикле

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