My name is Polina .l am 10 years old. My den born on 30 March. This is my lucky day. On this day, we have Faith druzvami. Edim sweets and consider my gifts. как правильно читается на английском языке

Английский язык

My name is Polina .l am 10 years old. My den born on 30 March. This is my lucky day. On this day, we have Faith druzvami. Edim sweets and consider my gifts. как правильно читается на английском языке

Автор: Гость