1. Какие виды транспорта использовались в 9-12 веках для перевозки груза? 2.С какими из европейских стран торговала Русь? 3. Какие степные народы являлись противниками Руси? 4.Выберите из текста параграфа цитаты, говорящие о...

Гость: Гость:

2) Через населенные восточными славянами земли пролегали торговые пути из Европы в Хозерм и арабский мир, с берегов Балтийского моря в Византию. 3) Степные кочевники. Народы Поволжья, Урала и Севера. Северный Кавказ.