1. Какие виды транспорта использовались в 9-12 веках для перевозки груза? 2.С какими из европейских стран торговала Русь? 3. Какие степные народы являлись противниками Руси? 4.Выберите из текста параграфа цитаты, говорящие о...
История
1. Какие виды транспорта использовались в 9-12 веках для перевозки груза? 2.С какими из европейских стран торговала Русь? 3. Какие степные народы являлись противниками Руси? 4.Выберите из текста параграфа цитаты, говорящие о равноправном характере отношений Руси с другими государствами?
Ответ(ы):
Гость:
2) Через населенные восточными славянами земли пролегали торговые пути из Европы в Хозерм и арабский мир, с берегов Балтийского моря в Византию. 3) Степные кочевники. Народы Поволжья, Урала и Севера. Северный Кавказ.
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