Размер вывез на грузовой машине картофель с двух участков. с первого -за 5 рейсов,с?? второго -за 4 рейса. Сколько всего центнеров картофеля было вывезено с этих участков,если за каждый рейс перевозили по 52 ц. картофеля?
Математика
Размер вывез на грузовой машине картофель с двух участков. с первого -за 5 рейсов,с?? второго -за 4 рейса. Сколько всего центнеров картофеля было вывезено с этих участков,если за каждый рейс перевозили по 52 ц. картофеля?
Ответ(ы):
Гость:
1) 5+4= 9 (рейсов) всего 2) 52 *9= 468 ц = 46 т 8 ц - всего Ответ: 46 т 8 ц картофеля всего было вывезено с двух участков .
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