Размер вывез на грузовой машине картофель с двух участков. с первого -за 5 рейсов,с?? второго -за 4 рейса. Сколько всего центнеров картофеля было вывезено с этих участков,если за каждый рейс перевозили по 52 ц. картофеля?

Математика

Размер вывез на грузовой машине картофель с двух участков. с первого -за 5 рейсов,с?? второго -за 4 рейса. Сколько всего центнеров картофеля было вывезено с этих участков,если за каждый рейс перевозили по 52 ц. картофеля?

Автор: Гость