Газообразную фракцию в круговороте углерода составляют*: А) углекислый газ; Б) у??ольная кислота; В) карбонат кальция; Г) угарный газ; Д) карбонат натрия;
Биология
Газообразную фракцию в круговороте углерода составляют*: А) углекислый газ; Б) у??ольная кислота; В) карбонат кальция; Г) угарный газ; Д) карбонат натрия;
Ответ(ы):
Гость:
Углекислый газ, остальное не верно
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