Упростите выражение: а) sin(5п/2 + а) б) cos(3п + а) в) sin(7п/2 - а) п - пи, а - альфа.
Алгебра
Упростите выражение: а) sin(5п/2 + а) б) cos(3п + а) в) sin(7п/2 - а) п - пи, а - альфа.
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