Упростите выражение: а) sin(5п/2 + а) б) cos(3п + а) в) sin(7п/2 - а) п - пи, а - альфа.

Алгебра

Упростите выражение: а) sin(5п/2 + а) б) cos(3п + а) в) sin(7п/2 - а) п - пи, а - альфа.

Автор: Гость